Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti

26.03.2022 17:14

Kiraz çiçeklerinden detaylar Ziyaretçilerin ilgisi Japonya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede her yıl mart sonunda açan kiraz çiçeklerini görmek için parkları doldurdu.

Kiraz çiçeklerinden detaylar

Ziyaretçilerin ilgisi

Japonya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede her yıl mart sonunda açan kiraz çiçeklerini görmek için parkları doldurdu. Ülkede her yıl "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçekleri başkent Tokyo'yu beyaz örtü gibi sardı. Başkent sakinleri, Kovid-19 salgınına rağmen "hanami" ismi verilen "geleneksel kiraz çiçeği izleme etkinliklerine" katılmak için kentteki parkların yolunu tuttu.

Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti
Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti
Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti

YORUMLAR
500

Japonya, Tokyo, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:41 Rus askerleri, komutanlarını tankla ezerek öldürdü
16:35 Zelenski konuşmasına "Esselamu Aleyküm" diyerek başladı: Ukraynalı Müslümanlar Ramazan ayında ülkesini korumak zorunda kalacak
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 17:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement