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- Tokyo'da Havai Fişek Festivalinden Renkli Görüntüler

24 dakika önce

- Tokyo'da havai fişek festivalinden renkli görüntülerTOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen festivalde, 45 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

- Tokyo'da havai fişek festivalinden renkli görüntüler

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen festivalde, 45 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Kitaku Havai Fişek Festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı. Akabane bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 45 dakikada 8 bin havai fişek patladı. Yılın son havai fişek festivali olması nedeniyle Tokyoluların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, yer bulabilmek için saatler öncesinden festival alanına akın etti. Bazı Japonlar ise, her yıl olduğu gibi geleneksel Japon giysisi "Yukata" ile festivale katılarak, anılarını ölümsüzleştirdi.

Havai fişek gösterisini izlemeye arkadaşı ile birlikte gelen Yuki Aoi (22), "Her sene geldiğim bu festival yazın son festivali. Arkadaşımla birlikte görsel şovun tadını çıkarmaya geldim" dedi. Haruka Ayane ise, "Festival çok güzel. Arkadaşımla anımız olsun diye, festivale geleneksel kıyafetimiz Yukata ile geldim" ifadelerini kullandı.

Tokyo'da yaşayan Necdet Öztürk de, festivalin yazın son havai fişek gösterisi olduğunu belirterek, "Bu festivale her sene gelirim. Bu etkinlikten sonra, havai fişek gösterileri bu yaz sona eriyor. İnsanlar aileleri ile birlikte festivale geliyor. Atmosfer güzel" diye konuştu.

- Tokyo'da Havai Fişek Festivalinden Renkli Görüntüler

Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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