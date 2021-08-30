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Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten - Son Dakika

Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

30.08.2021 14:58

- Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu.

- Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

İSTANBUL - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye'ye, Tokyo'daki ilk altın madalyasını getirmeyi de başardı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, ilk altın madalyasını kazandı. Masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten
Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten
Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten
Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

Abdullah Öztürk, Altın Madalya, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten - Son Dakika Spor


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