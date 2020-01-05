Tokyo'da orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokyo'da orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı - Son Dakika

Tokyo'da orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı

6 saat önce

Japonya'da yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatında mavi yüzgeçli bir orkinos 11 milyon liraya alıcı buldu.

Tokyo'da orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı, System.String[]

Japonya'da yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatında mavi yüzgeçli bir orkinos 11 milyon liraya alıcı buldu.


Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı, Japonya'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatına ev sahipliği yaptı. Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. Bu seneki satışta en yüksek fiyat mavi yüzgeçli bir orkinos balığına verildi. 276 kilogramlık orkinos, 193.2 milyon yene (yaklaşık 11 milyon lira) alıcı buldu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinden bir balıkçı teknesinin yakaladığı öğrenilen orkinosun kilo fiyatı ise yaklaşık 700 bin yen (yaklaşık 39 bin lira) olarak belirlendi. Japonya'daki mezatlarda orkinos balıkları için verdiği rekor tekliflerle bilinen "Ton Balığı Kralı" lakaplı balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Kimura bu sene de açık artırmanın kazananı oldu.


Bu sene Kiyoshi Kimura tarafından 193.2 milyon yene satın alınan orkinos, Japonya tarihindeki en pahallı ikinci satış olarak kayıtlara geçti. Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olan 333 milyon yen (yaklaşık 18.5 milyon lira) geçen seneki açık artırmada aynı isim tarafından ödenmişti. - TOKYO

Japonya, Sabah, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lukas Podolski ile Çaykur Rizespor ve Monterrey'in ilgilendiği iddia edildi
Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti. İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi

Son Dakika Haberleri
15:32 Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
15:30 Ordu'da bin 500 rakımlı yayladaki göl buz tuttu - Son Dakika
15:30 Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı - Son Dakika
15:30 İl Sağlık Müdürlüğünden haftasonu hastane denetimi - Son Dakika
15:27 Başkan Altay, 8 ilden gelerek Konya'da kamp yapan judocularla buluştu - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika
13:27 İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 15:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo'da orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]