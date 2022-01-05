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Tokyo'da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı - Son Dakika

Tokyo'da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı

05.01.2022 08:35
Tokyo'da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı

Japonya'da mezata çıkartılan 211 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı yaklaşık 16,8 milyon yene (yaklaşık 145 bin dolar) alıcı buldu.

Japonya'da mezata çıkartılan 211 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı yaklaşık 16,8 milyon yene (yaklaşık 145 bin dolar) alıcı buldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo'daki Toyosu Pazarı'nda yeni yıl mezatı düzenlendi.

Yerel saatle 05.00'te başlayan mezatta, Aomori eyaletinin Oma bölgesinden bir balıkçının yakaladığı 211 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos balığı 16,8 milyon yene satıldı.

Geçen yıl 208 kilogramlık balık 202 bin dolar, 2020'de 276 kilogram balık 1,87 milyon dolara, 2019'da ise 278 kilogramlık balık 3,2 milyon dolara satılmıştı.

Fiyatların düşmesinde, Kovid-19'un etkisi olduğu belirtiliyor.

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Japonya, dolar, Tokyo, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo'da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı - Son Dakika
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