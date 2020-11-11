Tokyo'da "Türk kedisi" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Tokyo'da "Türk kedisi" fotoğraf sergisi açıldı

11.11.2020 07:35
Tokyo'da

Japonya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo'nun katkılarıyla "Türk Kedisi" fotoğraf sergisi açıldı.

Japonya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo'nun katkılarıyla "Türk Kedisi" fotoğraf sergisi açıldı.

Japon seyyah ve kedisever Mayu Koga, yaklaşık iki hafta süren İstanbul seyahatinde çektiği kedi fotoğraflarını Japon halkının beğenisine sundu.

Tokyo'nun Bunkyou ilçesi kent kültür merkezinde açılan sergideki fotoğraflarda Ayasofya Camisi, Galata Kulesi, Sultanahmet Camisi, Taksim Meydanı, Eminönü gibi noktalar da yer alıyor.

Seyahati boyunca ekseriyetle Beyoğlu'nun Cihangir semtinde kalan Mayu'nun çektiği fotoğraflarda kediler ile Türk insanının etkileşimi vurgulanıyor.

Ekim 2015'te Beyoğlu ile Bunkyou ilçelerinin "kardeş" ilan edildiği dostluk anlaşmasının fotoğrafının da yer aldığı sergi 16 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Yunus Emre Enstitüsü, Japonya, Tokyo, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tokyo'da 'Türk kedisi' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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