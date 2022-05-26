Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı

26.05.2022 05:19
Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı

Türk geleneksel mutfağının tarihi ve tatlarının tanıtımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da uygulamalı gerçekleştirildi.

Türk geleneksel mutfağının tarihi ve tatlarının tanıtımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da uygulamalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sürüyor.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde kentin önde gelen aşçılık okullarından "Hattori Nutrition" Uzmanlık Kolejinde Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükekçi Korkut Güngen, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın mutfak kültürlerinden beslenen Türk mutfağının çeşitliliğinin önemine değindi.

Sunumun akabinde kentteki Türk restoran işletmecilerinden Elif Agafur, ekşili köfte, hünkar beğendi ve cacıktan oluşan menüyü katılımcılara uygulamalı olarak sundu.

Hazırlık ve pişirme süreçlerini ilgiyle izleyen Japon öğrenciler, yemekleri tattı.

YORUMLAR
500
Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Gürcistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği gerçekleştirildi Gürcistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Japonya, Tokyo, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 05:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement