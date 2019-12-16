Tokyo'da yaban domuzu paniği - Son Dakika
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Tokyo'da yaban domuzu paniği

6 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir yerleşim yerinde görülen yaban domuzu, kentte paniğe neden oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir yerleşim yerinde görülen yaban domuzu, kentte paniğe neden oldu.

Başkent Tokyo'da şehre inen bir yaban domuzu bölgede paniğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde Tokyo'nun Kokubunji şehrinden ihbar alan polis ekipleri, vahşi domuzu yakalamak için harekete geçti. Bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, domuzun son olarak Kunitachi ve Tachikawa şehirlerinde görüldüğünü bildirdi.

Aç kaldığı için kırsal bölgeden şehir merkezine indiği tahmin edilen domuzu arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Tokyo'da yaban domuzu paniği

Japonya, Sabah, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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