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Tokyo'da yoğun kar yağışı uyarıları hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Son Dakika

Tokyo'da yoğun kar yağışı uyarıları hava ve demir yolu trafiğini aksattı

10.02.2022 08:10
Tokyo'da yoğun kar yağışı uyarıları hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya'da yoğun kar yağışı uyarıları, hava ve demir yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya'da yoğun kar yağışı uyarıları, hava ve demir yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), soğuk havanın getirdiği kar yağışının, Tokyo'nun yer aldığı ülkenin doğu kesimlerinde etkili olacağını açıkladı.

JMA'nın uyarıları sonucu, ulusal hava yolu firmaları Tokyo'daki Haneda Havalimanı kalkış ve inişli 201 uçak seferini iptal etti.

Japan Railways (JR) bünyesinde başkenti, çevre eyaletlere bağlayan 67 ekspres demir yolu seferinin de yapılmayacağı bildirildi.

JMA, perşembe ve cuma günleri etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle kent halkına uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji, Japonya, Tokyo, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'da yoğun kar yağışı uyarıları hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo'da yoğun kar yağışı uyarıları hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Son Dakika
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