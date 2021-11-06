Tokyo'daki 3 boyutlu kediye eğlence çıktıİlgi odağı olan kedi şimdi de robot süpürgeyle oynuyor - Son Dakika

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- Tokyo'daki 3 boyutlu kediye eğlence çıktı

İlgi odağı olan kedi şimdi de robot süpürgeyle oynuyor

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'daki dev ekrandan şehri selamlayan 3 boyutlu kediye eğlence çıktı. Bir reklam çalışması kapsamında robot süpürge ile oynayan "Shinjuku Kedisi" Tokyo sakinlerinden yine yoğun ilgi gördü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en gözde eğlence ve iş merkezlerinden biri olan Shinjuku'daki 3 boyutlu dev ekrandan tüm dikkatleri üzerine çeken kediye eğlence çıktı. Bir firmanın reklam kampanyası kapsamında animasyona robot süpürge eklendi. Üç boyutlu "Shinjuku Kedisi" robot süpürgeyle oynarken Tokyo sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Birçok kişi dev ekrandaki kediyi cep telefonları ile görüntülerken, bazıları ise gerçeği aratmayan animasyonun keyfini çıkardı.

"Yakından görmek istedim"

Üç boyutlu Shinjuku Kedisi'ni ilginç bulduğunu belirten Ayane Matsumi, "Televizyon haberlerinde görmüştüm ve çok dikkatimi çekmişti. O yüzden yakından görmek istedim" ifadelerini kullandı. Haruka Yoshino ise animasyonu çok kaliteli bulduğunu belirterek, "Ekrana yansıyan görüntü gerçeğini aratmıyor. Aynı zamanda kedi de çok şeker" şeklinde konuştu. Yuka Masata da, "Televizyonda izlemiştim. Kedileri zaten çok sevdiğim için bu animasyonu da çok beğendim" dedi.