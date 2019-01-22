Tokyo'daki Dijital Sanat Müzesinde Görsel Şölen
44 dakika önce
- Tokyo'daki dijital sanat müzesinde görsel şölenTOKYO - Kendilerine "teamLab" adını veren bir sanatçı kolektifinin çalışmalarından oluşan ve Tokyo'daki 'Mori Building Dijital Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, video görüntülerinden oluşan eserlerle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
- Tokyo
'daki dijital sanat müzesinde görsel şölen
TOKYO - Kendilerine "teamLab" adını veren bir sanatçı kolektifinin çalışmalarından oluşan ve Tokyo'daki 'Mori Building Dijital Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, video görüntülerinden oluşan eserlerle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Japonya
'nın başkenti Tokyo'da bulunan 'Mori Building Dijital Sanat Müzesi' dünyada dijital sanatın ilk örneklerinden olarak gösterilen çalışmaları ziyaretçilerle buluşturuyor. Dijital sanat içerikleri üzerinde çalışan ve 'teamLab' olarak bilinen sanatçı kolektifinin çalışmalarından oluşan 'Borderless' sergisinde, 10 bin metrekarelik labirent taban planına sahip bir alanda, projeksiyon ve video teknolojileri kullanılarak hazırlanan eserler sergileniyor.
Sanat ve teknoloji arasında bir sınır olmadığına inanan 'teamLab' ürettikleri eserlerle, sanat ve teknolojinin genel olarak kabul gördüğü gibi birbirinden bağımsız olmadığını anlatmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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