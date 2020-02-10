Tokyo'daki karantina gemisinde 60 yeni vaka - Son Dakika
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Tokyo'daki karantina gemisinde 60 yeni vaka

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide 60 yeni vaka daha tespit edilmesiyle Japonya'daki toplam vaka sayısı 155'e yükseldi.

Tokyo'daki karantina gemisinde 60 yeni vaka, System.String[]

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide 60 yeni vaka daha tespit edilmesiyle Japonya'daki toplam vaka sayısı 155'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemideki en az 60 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Daha önce yapılan tetkiklerde 70 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 60 kişinin daha korona virüsünden enfekte olduğunun tespit edilmesi ile gemideki vaka sayısı 130'a yükseldi. Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 155 oldu.


Durdurulamıyor


Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide, daha önce 70 kişide virüs tespit edilmişti. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat'a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği belirtilirken, vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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