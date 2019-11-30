"Tokyo'dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum"

Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Şu anda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra'da ilk 6'ya girip Tokyo'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Rusya'da geçen ay düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kadına şiddete karşı olan bir etkinlikle bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çakıroğlu, "Göğsümde taşıdığım arma bunu destekliyor ve bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. Burada dünyaya sesleniş için birlikteyiz. Umarım önümüzdeki yıllarda böyle bir etkinlik adı altında olmayız da daha farklı bir etkinlikte oluruz. Her zaman birlikte eşitiz. Bu kampanyaya destek verdiğim çok mutluyum" dedi.

"TOKYO'DAN ALTIN MADALYA İLE EVİME DÖNMEK İSTİYORUM"

2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında soruyu cevaplayan Çakıroğlu, "Olimpiyat hazırlıkları güzel devam ediyor. 25 günlük kampın sonunda buraya geldim. Martta olimpiyat elememiz olacak Londra'da. Orada ilk 6'ya girmeye çalışacağım olimpiyatlar için. Şuanda dünya sıralamasında 1. sıradayım. Londra'da ilk 6'ya girip Tokyo'da da altın madalya alıp evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)