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SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama - Son Dakika

SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama

07.09.2021 14:42

SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılamaİbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Sevda Altınoluk ve kardeşi Sevtap Altınoluk memleketleri Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Sevda Altınoluk ve kardeşi Sevtap Altınoluk memleketleri Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu. Dün Ankara'ya inen milli takım oyuncularından takım kaptanı Sevda Altınoluk ve takım oyuncusu kardeşi Sevtap Altınoluk bugün memleketleri Tokat'a geldi. Şampiyon sporcular, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte coşkulu bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı.

İkinci kez şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Türkiye Golbol Kadın Milli Takım kaptanı Sevda Altunok Bunun gerçekleşmesi için de çok çalıştım. Bunun için de il müdürlüğümüz bana çok büyük destek oldu. Çok teşekkür ediyorum. 2016'da yaşattığımız takım halinde o gururu tekrardan yaşatmak istedik. Zirveyi korumak istedik. Bunu da başardık. Bizden mutlusu olamaz. Hem de ülkeme de döndüm gururlu bir şekilde. Gerçekten çok büyük bir süreç geçirdik. Çok zorlu bir süreç geçirdik. Çok büyük antrenmanlar yaptık, yoğunluk geçirdik ve hiç müsabaka görmeden oraya sıfırdan bir takımla gittik. Bu başarıyı elde ettik. Çok mutluyuz gerçekten. Özellikle kardeşimle de gittiğim için daha da mutluyum. Bunun mutluluğu tarif edilemez dedi.

BİRBİRİMİZE SÖZ VERMİŞTİK

ABD ile oynanan maç gününün kendi doğum günü olduğunu böyle bir doğum günü kutlaması beklemediğini ifade eden Sevtap Altınoluk, Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ablamla olmak çok güzel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır diyorlar ya hani öyle bir şey. Birbirimize söz vermiştik 2017'den beri. Yani ne olursa olsun birbirimizi bırakmayacağız ve şampiyon olarak döneceğiz diye. Onu gerçekleştirdik diye konuştu.

Sevda ve Sevtap'ın başarısını kutlamak ve paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Tokat Valisi Ozan Balcı ise onların Türkiye ve Tokat'ın gururu olduğunu dile getirdi.

SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama
SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama

Türkiye, Tokat, Tokyo, Altın, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Tokyo'dan altın madalyayla dönen Altınoluk kardeşlere coşkulu karşılama - Son Dakika


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