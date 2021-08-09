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Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı

09.08.2021 19:51

- Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ettikten sonra yurda dönen milli güreşçilerden Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı ve Evin Demirhan Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

- Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı

ANKARA - Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ettikten sonra yurda dönen milli güreşçilerden Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı ve Evin Demirhan Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında mücadele eden ve erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül ile diğer milli güreşçiler Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı ve Evin Demirhan Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan milli sporcuları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ASKİ Spor Kulübü ve Türkiye Güreş Federasyonu'ndan diğer yetkililer ile çok sayıda genç sporcu büyük bir coşkuyla karşıladı. Karşılama töreninde tebrikleri kabul eden milliler, geride bıraktıkları olimpiyat serüvenleri hakkında açıklamalarda bulundular.

İhsan Selim Baydaş: "İnşallah daha burada çokça karşılama yapacağız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, olimpiyatlarda mücadele eden sporculara teşekkür ederek, "Taha, hem Avrupa hem dünya hem de olimpiyat şampiyonluklarıyla tescilli bir güreşçi. Olimpiyat üçüncülüğü muhteşem bir derece. Dünyanın her yerinden gelen yüzlerce sporcu içerisinden geliyorsunuz. Biz boynunda altın görmeye, o da bizi altın görmeye alıştırdığı için onun üzüldüğü gibi üzülüyoruz ama gurur duyuyoruz. Tarihe geçtiler. Olimpiyatlarda madalya rekoruyla geldiler. Bu madalya serilerinin devam edeceğini biliyoruz. Ona güveniyoruz. Yaşattığı gurur için tebrik ve teşekkür ediyoruz. Onlara olan inancımızı sürdürüyoruz. İnşallah daha burada çokça karşılama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Taha Akgül: "Her şeyden fedakarlık yaparak oraya gittim"

Mücadele ettiği erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya sevinci yaşayan milli güreşçi Taha Akgül, talihsiz bir yenilgi yaşadığını belirterek, "Gönlümüzden altın madalya geçiyordu. Tüm hazırlığımızı bunun için yaptık. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirmiştik. Her şeyime çok dikkat ederek oraya gittim. Sosyal hayatımdan, her şeyden fedakarlık yaparak gittim. Maalesef çeyrek final müsabakasında talihsiz bir yenilgi yaşadım. Beklemediğim bir yenilgiydi. Nasipte bronz madalya varmış. Tabii ki biz altın madalya için gittik ama güreş adına 3 tane bronz alabildik. Hamdolsun milli takımımız adına çok başarılı bir olimpiyat geçirdik. 13 tane madalyayla Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı. Bu da gelecek adına çok önemli oldu. İnşallah 2024 Paris'te daha çok madalyayalar geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Süleyman Atlı: "Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum"

Erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı ise bir sonraki olimpiyat oyunlarında madalya almak istediğini aktararak, "Tabii ki olimpiyatlar bir yıllık hazırlanma süreci gibi kısa bir süre değil, ben 2016'dan beri Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyordum. Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Oraya şampiyon olmak için gitmiştim. Bizden de beklenti büyüktü. Oradaki hedefim şampiyonluktu. Bu kez olmadı ama Paris'te ülkemi en iyi şekilde temsil ederek tek eksik olan olimpiyat madalyamı almak istiyorum" şeklinde konuştu.

Süleyman Karadeniz: "Son saniyelerde kaçırdığımız bir madalya oldu"

Ellerinden gelen mücadeleyi vermeye çalıştıklarını söyleyen erkekler serbest stil 97 kiloda ter döken Süleyman Karadeniz de gelecek olimpiyatlarda madalya almayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu organizasyon için herkese teşekkür ederim. Orada elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştık. Oraya tabii ki madalya için gittik. Son saniyelerde kaçırdığımız bir madalya oldu. Üzülerek geldik buraya. İnşallah Paris'te madalya alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Evin Demirhan: "Kadın güreşi olarak tarihte bir ilke imza attık"

Kadınlar serbest stil 50 kiloda güreşen Evin Demirhan da Tokyo Olimpiyatları'nın kadın güreşi için çok önemli bir adım olduğunu dile getirerek, "Olimpiyatlara çok kısa bir süre kala talihsiz bir sakatlık yaşayarak maçlarda istediğim performansı gösteremedim. Kadın güreşi olarak tarihte bir ilke imza attık. Kadın güreşi için gerçekten çok güzel bir adım oldu. Ben de 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi yaşatır ve altın madalyayı alırım" dedi.

Abdullah Çakmar: "Oraya altın madalyayalar için gitmiştik"

Serbest Stil Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar, hedeflerinin her zaman altın madalya olduğunun altını çizerek, "Biz buradan giderken ilk önce altın madalya sonra da diğer madalyalar için gittik. Takım kaptanımız Taha Akgül şansız bir şekilde yenildi ama bronz madalya aldık. Bu da nazarlığımız olsun. Çünkü 11 yıldır zirvede kalmak, onu korumak gerçekten zor, şampiyon bir sporcu için. Biz de gerçekten oraya altın madalyayalar için gitmiştik. Nasibimizde bronz madalyalar varmış. Sonuçta Taha Akgül kendini ispatlamış bir güreşçi. Bundan sonra da başarılarımız devam edecek. 2024'teki hayallerimiz ve hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek" şeklinde konuştu.

Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı
Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı
Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı
Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı

Milli Güreşçi, Taha Akgül, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokyo'dan dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı - Son Dakika Spor


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