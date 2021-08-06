2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Karate erkekler kata bireyselde mücadele eden Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Erkekler 125 kilo serbest stilde milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğolistan'dan Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazandı.
Milli sporcumuz Ali Sofuoğlu kazandığı bronz madalyayla, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 9., olimpiyat tarihinde ise 100. madalyasını kazandırdı.
Son Dakika › Spor › Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor