Üye Girişi
Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı - Son Dakika

Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı

08.09.2021 11:00

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk'ün anne ve babası, engelli çocukları olan ailelere, çocuklarını spor ile tanıştırma çağrısında bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk'ün anne ve babası, engelli çocukları olan ailelere, çocuklarını spor ile tanıştırma çağrısında bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanan kardeşlerin babası Mehmet Ali Öztürk, AA muhabirine, çocuklarının eğitim gördüğü Ankara'daki okulda masa tenisiyle tanıştığını söyledi.

Öztürk, oğullarının masa tenisinde çeşitli dereceler aldığını anlatarak, "Kırık bir masa ile spora başladık. Topumuz yok, raketimiz yok, masanın kenarı kırık. Yusuf Kılınçkaya ve İlhami Kılınçkaya bir gün okulumuza geldi. Masa tenisini geliştirmek istediler. Orada okuyan bütün çocukları masa tenisine yönlendirdiler. Çocuklar bir yandan okudular, bir yandan da antrenman yaptılar. Gece 11'lere kadar antrenmanlarını sürdürdüler. Çocuklar bu sporu çok sevdiler." diye konuştu.

Salgın döneminin hem sporcuları hem de ailelerini çok fazla etkilediğini dile getiren Öztürk, "Sporcular, anne ve babalarından, kardeşlerinden çok uzak kaldı. Ben, çocuklarımı 2 gün önce havalimanında karşıladığımda gördüm. Pandemi dönemi nedeniyle kamplara gidemedik, Kovid-19'a yakalanırlar diye aileleri almadılar. Böyle bir süreç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Baba Öztürk, oğlu Abdullah'ın paralimpik oyunlarında ikinci kez altın madalya kazandığını anımsatarak, "Bu da bu başarıların tesadüf olmadığının kanıtıdır. 2016'da paralimpik ferdilerde şampiyon, altın madalyanın sahibi, 2020'de de tekrar aynı şekilde altın madalyanın sahibi, daha geriye gidersek dünya ve Avrupa şampiyonlukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarının başarısını kutlamak için memleketlerine geldiklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Engelli diye bir şey yok. Çocuğunu seversen engel diye bir şey yok. Anne baba olarak koşturacaksın. Ben engelli ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı evlere hapsetmeyin. Çocuklarınızı evlere hapsederseniz en büyük kötülüğü siz yaparsınız. Çocuklarınızı alın parklara götürün, özellikle spor salonlarına götürün. Her engellinin spor yapacağı bir dal vardır mutlaka. İlla masa tenisi olacak diye bir şey yok. Yüzmesi var, halteri var, atıcılığı var. Var da var. Sağ olsun devletimiz bize çok güzel destekler veriyor."

"Abdullah bize çifte bayram yaşattı"

Baba Öztürk, başarının yolunun çocuğunu sevmekten geçtiğini belirterek, "Çocuğumu sevmesem bu başarılar olmaz. Anne baba sevmese bu başarılar olmaz. Bu gururları, mutlulukları yaşayamayız. Abdullah bize çifte bayram yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda altın madalyayı aldı göklere saldı. İstiklal Marşı'mızı Tokyo'da söyletmek, Türk bayrağını çekmek kolay mı?" diye konuştu.

Öztürk kardeşlerin annesi İkbal Öztürk ise çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Anne Öztürk, iki oğlunun da madalya alarak başarı gösterdiğini dile getirerek, "Bunu söylemekle tarif edemem. Bütün dünya sevindi. Herkese teşekkür ederiz, Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağının 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda dalgalanmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade eden anne Öztürk, "Köy halkına teşekkür ederim. Gelenden gelmeyenden Allah razı olsun. Çocuklarım köyümüze çok büyük bir gurur yaşattı." diye konuştu.

Öztürk, engelli çocuğu olan ailelere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Ben engelli bir çocuk gördüğüm zaman gidip, ailesine 'Ne olur çocuklarınızı sporla tanıştırın.' diyorum. O kadar çok aileye gittim ki... Kimse bakmıyor, götürmüyor. Benim çocuğum evin kapısına gittiği zaman topluma giremiyordu, öyle günler geçirdik ama şimdi topluma giriyor. Her yere doğal olarak gidiyor, ben engelli annelerden bunu istiyorum. Çocuklarınızı ne olur engelli görmeyin, her yere götürün, serbest bırakın."

Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı
Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı
Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı
Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı
Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı

Altın Madalya, Ali Öztürk, Engelli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşının telefonunu 11:51 Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak 11:36 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı 11:15 Alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı
Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu 10:50 Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü 10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı 10:35 Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz 10:19 Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı 09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı

Son Dakika Haberleri
11:58 1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi
11:50 Arkadaşının telefonunu "Kardeşim bıçaklandı" diyerek aldı, kripto para hesabını boşalttı! Şimdi her yerde aranıyor
11:41 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı
11:35 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak
11:33 Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı
11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
10:49 Aşı karşıtı Yıldız Tilbe, geri adım attı! İlk doz koronavirüs aşısını oldu
10:47 Siemens Türkiye, babalık iznini 5 günden 2 haftaya çıkardı
10:46 Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar
10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü
1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi 1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi         
11:59
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı         
11:33
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın MHP eski milletvekili Nesrin Ünal korona ile ilgili garip öneride bulundu: Yılan zehrini at serumuyla karıştırın         
10:39
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor         
10:15
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 12:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement