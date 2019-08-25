Son Dakika Haberleri: Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ilk günü nefes kesici müsabakalara sahne oldu
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Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ilk günü nefes kesici müsabakalara sahne oldu

59 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Gürcistan ve Ukrayna altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Gürcistan ve Ukrayna altın madalya kazandı.

Gürcistan, Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:09 
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