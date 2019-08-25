Tokyo Dünya Judo Şampiyonası ilk günü nefes kesici müsabakalara sahne oldu

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da gerçekleşen Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Gürcistan ve Ukrayna altın madalya kazandı.

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Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var