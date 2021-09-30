Tokyo Game Show hem çevrim içi hem yüz yüze katılımla oyunseverlere kapılarını açtı - Son Dakika

Dünyanın en önemli oyun fuarları arasında gösterilen "Tokyo Game Show" hem yüz yüze hem de çevrim içi katılımla başladı.

Tokyo metropolündeki Makuhari Messe Kongre Merkezinde kapılarını açan fuarda, Japonya içinden ve dışından 350 firma en son çıkan ürünlerini tanıtma imkanı bulacak.

Etkinliğe fiziksel olarak sınırlı sayıda davetli katılabilecek. Çevrim içi katılımcılara yönelik kurulan 40 stant sayesinde de oyunseverler, sanal gerçeklik sistemiyle ürünleri inceleyebilecek.

Tokyo Game Show Yönetim Bürosu Sözcüsü Yoşimoto Yoşihiko, geçen yıl yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fuarın tamamen çevrim içi yapıldığını anımsattı.

"Kamuoyundan, 'oyunları denemek istedikleri' yönünde yoğun istek aldıklarını" belirten Yoşimoto, bu yıl hem fiziksel hem çevrim içi olarak düzenlediklerini kaydetti.

Asya'nın en büyüğü ve dünyanın en önemli oyun fuarlarından kabul edilen ve 4 gün sürecek etkinliğin içerikleri YouTube dahil birçok video paylaşım sitelerinden yayımlanacak.