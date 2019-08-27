Son Dakika Haberleri: Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Christa Deguchi ve Shohei Ono güne damgasını vurdu
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Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Christa Deguchi ve Shohei Ono güne damgasını vurdu

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen 2019 Judo Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kanada ve Japonya altın madalya kazandı.

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Christa Deguchi ve Shohei Ono güne damgasını vurdu, System.String[]

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası üçüncü gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü güne damgasını vuran erkek judoka Japon Shohei Ono oldu. Olimpiyat şampiyonu Ono sergilediği etkileyici performans ile seyircileri coşkuya boğdu. Eksi 73 kilo kategorisinde başarıyla mücadele eden Ono turnuva boyunca bütün rakiplerini alt etmeyi başardı. Final karşılaşmasında ise Japon judoka Azeri Rustam Orujov ile nefes kesici bir maça imza attı.



Maçta zafer elde eden Ono kariyerinin üçüncü dünya şampiyonu ünvanını almaya hak kazandı. Ono'nun 2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nda ise ikinci defa olimpiyat şampiyonu olması bekleniyor. Japon judokanın altın madalyasını Hakuhodo Reklam Ajansı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Departmanı Genel Müdürü Kenichiro Yokomizo takdim etti.

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Dünya Şampiyonası, Japon, Tokyo, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:00 
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