Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Japonya judodaki başarısını bir kez daha kanıtladı
14 saat önce
Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın son gününde ülkeler takım olarak yarıştı. Japonya ise 2019 Judo Dünya Takımlar Şampiyonu olmaya hak kazandı.
Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın son gününde Nippon Budokan arenasında ülkeler takım olarak yarıştı. Müsabakaları izleyenler arasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer da vardı. Ülke takımlarının yanı sıra mültecilerden oluşan bir judo takımı da şampiyonada yer aldı.
Ağırsiklet kategorisinde Japon takımından Kokoro Kageura Fransız takımından olan rakibi Cyril Maret'i mükemmel bir ashi-waza ile alt etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:23
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