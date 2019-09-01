Son Dakika Haberleri: Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Japonya judodaki başarısını bir kez daha kanıtladı
Son Dakika Spor Haber

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Japonya judodaki başarısını bir kez daha kanıtladı

14 saat önce

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın son gününde ülkeler takım olarak yarıştı. Japonya ise 2019 Judo Dünya Takımlar Şampiyonu olmaya hak kazandı.

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Japonya judodaki başarısını bir kez daha kanıtladı, System.String[]

Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın son gününde Nippon Budokan arenasında ülkeler takım olarak yarıştı. Müsabakaları izleyenler arasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer da vardı. Ülke takımlarının yanı sıra mültecilerden oluşan bir judo takımı da şampiyonada yer aldı.


Ağırsiklet kategorisinde Japon takımından Kokoro Kageura Fransız takımından olan rakibi Cyril Maret'i mükemmel bir ashi-waza ile alt etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya Şampiyonası, Shinzo Abe, Tokyo, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı! Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:32:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: Japonya judodaki başarısını bir kez daha kanıtladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]