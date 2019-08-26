Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar zirvede yer aldı
1 saat önce
Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar başarılarını bir kez daha kanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12
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