Son Dakika Haberleri: Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar zirvede yer aldı
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Tokyo Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar zirvede yer aldı

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar başarılarını bir kez daha kanıtladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen Judo Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Japon judokalar başarılarını bir kez daha kanıtladı.

Dünya Şampiyonası, Japon, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12 
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