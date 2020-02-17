Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle genel katılıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle genel katılıma kapatıldı - Son Dakika

Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle genel katılıma kapatıldı

6 saat önce

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle 1 Mart'ta düzenlenecek Tokyo Maratonu, bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerin katılımıyla koşulacak.

Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle genel katılıma kapatıldı, System.String[]

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle 1 Mart'ta düzenlenecek Tokyo Maratonu, bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerin katılımıyla koşulacak.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, organizatörler, 38 bin kişinin kaydolduğu maratonun bu yıl genel katılıma kapatıldığını açıkladı.

Alanında dünyanın en büyüklerinden Tokyo Maratonu; Boston, Londra, Berlin, Chicago ve New York maratonlarıyla "Marathon Majors" adı verilen 6 yarış arasında yer alıyor.

Tokyo Maratonu'na katılımın bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerle sınırlanması, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerindeki Tokyo Olimpiyatları'nın akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşihiro Mori, geçen hafta yaptığı açıklamada, etkinliğin iptal edilmesinin düşünülmediğini belirtmişti.

İmparator Naruhito'nun doğum günü kutlaması iptal edildi

Öte yandan Japonya İmparatoru Naruhito'nun 23 Şubat'ta İmparatorluk Sarayı'nda yapılması planlanan doğum günü etkinliği de koronavirüs salgınının yayılma tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Naruhito'nun babası İmparator Akihito'nun 2018'deki doğum günü etkinliğinde İmparatorluk Sarayı'nı 82 bin kişi ziyaret etmişti.

İmparator Naruhito, tahtı babasından Mayıs 2019'da teslim almıştı. 126. Japon İmparatoru olan Naruhito, 22 Ekim'de düzenlenen geleneksel törenle "Kasımpatı" adı verilen Japon İmparatorluk tahtına çıkmıştı.

Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm

Japonya, 419 vakayla Çin'in ardından en fazla virüs tespit edilen ülke olurken, Tokyo yakınlarındaki Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80'li yaşlarındaki bir kadın hasta, koronavirüsün yol açtığı zatürre nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki koronavirüsten ilk ölüm olmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1771'i Çin'de, biri Tayvan'da, biri Filipinler, biri Fransa ve biri de Japonya'da olmak üzere 1775 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 71 bini aştı.

Koronavirüs, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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