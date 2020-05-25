Tokyo metropolü ve Hokkaido'da OHAL kaldırıldı - Son Dakika

Japonya'da vaka sayısı 17 bin 323'e, ölü sayısı 852'ye yükseldi.

İyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da kaldırılmıştı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL'in, 6 Mayıs'ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

Heyetin tavsiye kararının hükümete sunulmasının ardından Abe, başkent Tokyo ve çevresindeki Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da OHAL'in kaldırıldığını bildirdi.

Abe, normal şartlarda 31 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL'in kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar heyetine danışıldığını söyledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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