Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa

Tokyo sürekli gelişen bir şehir. Yeni yapılan gökdelenler gökyüzünün manzarasını değiştiredursun, gençler moda ve müzik kültüründe yeni akımların peşinde.



Bu hafta Tokyo'nun iki farklı semti; gökdelenlerle ünlü Shibuya ve geleneksel bir bölge olan Shimokitazawa'ya gidiyoruz.