Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa - Son Dakika Dünya

Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa

6 saat önce

Tokyo II. Dünya Savaşı'ndan bu yana çok değişti. Bu değişim başkent Tokyo'da daha derin bir şekilde hisssediliyor. Gökdelenlerin yükseldiği Shibuya semti ile geleneksel Japon kültürüne ev sahipliği yapan Shimokitazawa, Tokyo'nun iki farklı yüzünü gösteren en güzel bölgelerin başında geliyor

Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa, System.String[]

Tokyo sürekli gelişen bir şehir. Yeni yapılan gökdelenler gökyüzünün manzarasını değiştiredursun, gençler moda ve müzik kültüründe yeni akımların peşinde.


Bu hafta Tokyo'nun iki farklı semti; gökdelenlerle ünlü Shibuya ve geleneksel bir bölge olan Shimokitazawa'ya gidiyoruz.

Euronews.com'da Görüntüle

Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi
Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi Son dakika: İspanya'da büyük patlama! Kimyasal alarm verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]