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Tokyo'nun 5 dakika uzaklıktaki iki farklı semti: Modern Shibuya ve geleneksel Shimokitazawa
6 saat önce
Tokyo II. Dünya Savaşı'ndan bu yana çok değişti. Bu değişim başkent Tokyo'da daha derin bir şekilde hisssediliyor. Gökdelenlerin yükseldiği Shibuya semti ile geleneksel Japon kültürüne ev sahipliği yapan Shimokitazawa, Tokyo'nun iki farklı yüzünü gösteren en güzel bölgelerin başında geliyor
Tokyo sürekli gelişen bir şehir. Yeni yapılan gökdelenler gökyüzünün manzarasını değiştiredursun, gençler moda ve müzik kültüründe yeni akımların peşinde.
Bu hafta Tokyo'nun iki farklı semti; gökdelenlerle ünlü Shibuya ve geleneksel bir bölge olan Shimokitazawa'ya gidiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10
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