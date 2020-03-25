Tokyo'nun şanssızlığı! Tarihte 2. kez... - Son Dakika
Son Dakika Spor Tokyo'nun şanssızlığı! Tarihte 2. kez... - Son Dakika Spor

Tokyo'nun şanssızlığı! Tarihte 2. kez...

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı 2021 yılına ertelemesine ilişkin AA...

Tokyo'nun şanssızlığı! Tarihte 2. kez..., System.String[]

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı 2021 yılına ertelemesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.


Sporcu sağlığı, güvenliği ve refahının her şeyden önde geldiğini vurgulayan Atalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasıyla eskrim federasyonunu sporcuların sağlığını her şeyin üstünde tutarak bir dizi önlemler aldığını söyledi.


Eskrim Federasyonu tarafından uluslararası organizasyonlar hakkında iptal kararları gelmeden önce riskli gördüğü bazı organizasyonlara sporcuları göndermemeye kararı verildiğini dile getiren Atalı, "Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) da yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle zaten 12 Mart'ta tüm uluslararası organizasyonları bir ay süreyle iptal ettiğini duyurdu ancak en çok merak edilen konulardan biri, Tokyo'da yapılması planlanan yaz olimpiyat oyunlarının, dünyayı saran bu gelişmeden nasıl etkileneceği yönündeydi." ifadelerini kullandı.


Tüm spor dallarında olduğu gibi eskrim camiasının da 2020 Tokyo konusunda verilecek kararı yakından takip ettiğini dile getiren Atalı, şöyle devam etti:


"Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden gelecek kararı bekliyorduk. IOC de Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın, 2021 yılında yaz sonunu geçmemek kaydıyla, yine 'Tokyo 2020' adıyla düzenlenmesine karar verdi. Olimpiyat Oyunları tarihinde iptal edilen 3 olimpiyat oyunundan sonra ilk ertelenen olimpiyat Tokyo 2020 oldu. 1940 yılında, 80 yıl önce savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu sefer de virüs sebebiyle ertelendi."


"Rotamızı Tokyo olarak belirlemiştik"


2020 Tokyo'nun ertelenmesi öncesinde flöre kategorisinde olimpik havuz sporcusu İrem Karamete ve Martino Minuto, kılıç kategorisinde Enver Yıldırım,


Iryna Shchukla, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın kalifikasyon sürecinde yoğun mesai harcadığına dikkati çeken Murat Atalı, "Virüs salgını tüm dünyada ciddi bir boyuta ulaşıp, önemli spor karşılaşmalarının iptaline sebep oluncaya kadar, bizim sporcularımız da Olimpiyat kalifikasyon sürecinde puan kovalamayı sürdürüyordu. Bu yıl rotamızı Tokyo olarak belirlemiştik." diye konuştu.


Erteme kararı öncesinde eskrimde henüz kalifikasyon seçmelerinin yapılmadığı ve Türkiye'den hangi sporcuların olimpiyatlara katılacağının netlik kazanmadığı bilgilerini veren Murat Atalı, sözlerini şöyle tamamladı:


"Olimpik sporcularımız kota periyodu sürecinde katıldığı turnuvalarda puanlar elde etti ve halihazırda FIE tarafından iptal edilen bazı turnuvalarda da puan toplamayı sürdürecekti. Yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle ne yazık ki süreç bu noktaya geldi. IOC'nin kararının ardından, tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Koronavirüs salgınından hem ülkemiz hem de tüm dünyanın en kısa sürede kurtulmasını, sporcularımızla beraber bizler de bir an önce rutin yaşantımıza dönmeyi diliyoruz."

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:37 

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