Tokyo'nun simgelerinden "Nakagin Capsule Tower" yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tokyo'nun simgelerinden "Nakagin Capsule Tower" yıkılıyor

12.04.2022 08:31
Tokyo'nun simgelerinden "Nakagin Capsule Tower" yıkılıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da müstakil kapsüllerden oluşan Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da müstakil kapsüllerden oluşan Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.

Kentin Ginza bölgesindeki Şimbaşi'de 1970-1972'de Japon mimar Kurokawa Kişo tarafından inşa edilen yapının son yıllarda "tadilat gerektirdiği" tespit edildi.

Bulunduğu lokasyona yeni bina inşa edilmesi amacıyla 2021'de emlak firmasına satılan kentin simgelerinden Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.

Sakinlerinin geçen ay binayı boşalttıkları duyurulmuştu.

Prefabrik kapsüllerinin, konaklama dahil bazı projelerde yeniden kullanılması amacıyla parçalar halinde ayrılacak yapının yıkımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Yaşayan organizmayı" andıran ve 1,3 metre çapında pencerelere sahip 140 müstakil kapsülden oluşan binada, hem mesken hem de iş ofisleri bulunuyordu.

Tokyo'daki "ikonik eserler" arasında gösterilen bina, "dünya genelinde pratik hayata yönelik kalıcı olarak hizmet vermek üzere inşa edilen ilk kapsül mimari yapısı" olarak kabul ediliyor.

YORUMLAR
500
Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde 'tansiyonun yükselmesine' karşı Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde 'tansiyonun yükselmesine' karşı

Japonya, Emlak, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor - Son Dakika


Son Dakika
08:20 Emekliler saat 16.00'ya kilitlendi: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Erdoğan açıklayacak
07:55 Britney Spears üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
07:53 İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi
07:48 12 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Soğuklar sürecek mi: İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizdeki hava durumu
07:43 İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 08:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tokyo'nun simgelerinden "Nakagin Capsule Tower" yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement