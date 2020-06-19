Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri açıklandı - Son Dakika

Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri açıklandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri belli oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri açıklandı, System.String[]

Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri belli oldu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa kıta eleme müsabakaları şubat-mart aylarında, dünya eleme müsabakaları mayıs-haziran tarihlerinde yapılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcularımızı gerek yüz yüze, gerek telefonla gerekse telekonferans yöntemiyle sürekli arayarak Olimpik Milli Takımı'mıza şimdiye kadar görülmemiş bir destek vererek motivasyon kaynağı olmuşlardır. Aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanımız ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Sayın Uğur Erdener de bizlere çok destek olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kasapoğlu ve Erdener'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Gözgeç, şunları kaydetti:

"Türkiye Boks Federasyonu olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize verilen desteğe layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en yüksek sayıda sporcu ile katılımı sağlayarak, olimpiyat madalyalarını ülkemize kazandırıp, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmektir. Bu 'arzu, istek ve güç' kadromuzda mevcuttur."

52 kiloda mücadele eden milli boksör Batuhan Çiftçi, olimpiyat kotasını almış, 12 sporcunun müsabakaları ise pandemi dolayısıyla yarıda kalmıştı.

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri açıklandı - Son Dakika Spor

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