Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban , grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti 'nden Xiaoyan Yin'e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Merve Çoban, 14.05'te yarı final müsabakasına çıkacak. - İSTANBUL

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