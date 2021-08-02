Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Susana Rodriguez (İspanya), Jacobus Nederhoed (Hollanda)

SÜRE: 2 saat 16 dakika (29', 31', 32', 23', 21')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, bu galibiyetle grubu 3'üncü sırada tamamladı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, bugün sona erecek grup maçlarının ardından belli olacak.

- İstanbul