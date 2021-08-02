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Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor - Son Dakika

Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor

02.08.2021 10:52
Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor, System.String[]

SALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Susana Rodriguez (İspanya), Jacobus Nederhoed (Hollanda)RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ: Federotseva, Karoleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva (Podkopaeva, Smirnova, Pilipenko, Lazareva, Matveeva)TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Naz...

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Susana Rodriguez (İspanya), Jacobus Nederhoed (Hollanda)

RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ: Federotseva, Karoleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva (Podkopaeva, Smirnova, Pilipenko, Lazareva, Matveeva)TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Şebnem Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)SETLER: 25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15

SÜRE: 2 saat 16 dakika (29', 31', 32', 23', 21')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, bu galibiyetle grubu 3'üncü sırada tamamladı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, bugün sona erecek grup maçlarının ardından belli olacak.


- İstanbul
Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor
Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor

Olimpiyat, voleybol, Milli, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibini bekliyor - Son Dakika Spor


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