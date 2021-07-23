Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğini yaptığı 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya Ulusal Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisiyle resmen başladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya Ulusal Stadı'ndaki düzenlenen açılış seremonisiyle resmen başladı. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. 68 bin kapasiteli Japonya Ulusal Stadı'nda açılış törenini yalnızca bin özel misafir takip ederken, koronavirüs pandemisinde hayatını kaybedenler onuruna saygı duruşu yapıldı. Takımlar Japon alfabesine göre stadyuma giriş yaptı. Geçiş töreni Yunanistan ile başladı ve ardından Mülteciler Olimpiyat Takımı ikinci sırada geçiş yaptı. Geçiş töreninin bitmesinin ardından Japonya İmparatoru Naruhito, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açıldığını resmen ilan etti.

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto , "Yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra Olimpiyat Oyunları Tokyo'ya geri döndü. Şimdi bu oyunları gelecek nesiller için bir gurur kaynağı haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.İKİ SPORCU BAYRAK TAŞIDI2020 Tokyo Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde bir ilk de yaşandı. Tokyo Olimpiyatları öncesi alınan karar doğrultusunda cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla iki sporcu bayrak taşıma görevini üstlendi.NAOMI OSAKA, OLİMPİYAT MEŞALESİNİ YAKTIJaponya Ulusal Stadı'na ulaştırılan meşale, sırasıyla 6 farklı ekip tarafından sembolik Fuji Yanardağı'na getirildi. Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka , Fuji'nin üzerindeki olimpiyat meşalesini yakan isim oldu. Öte yandan Osaka, tarihte olimpiyat meşalesini yakan ilk isim oldu. THOMAS BACH: SONUNDA HEP BİRLİKTE BURADAYIZAçılış töreninde bir konuşma yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bach, "Bugün bir umut anı. Bu anın tadını çıkaralım çünkü sonunda hep birlikte buradayız. 205 Ulusal Olimpiyat Komitesinden sporcular ve IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Olimpiyat Köyü'nde tek çatı altında birlikte yaşıyor. Bu, sporun birleştirici gücüdür" dedi.BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİ SPORCULARI YALNIZ BIRAKMADIÖte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu , açılış törenini stadyumdan takip etti. Milli sporcuları bu önemli günde yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, kişisel sosyal medya hesabından, "#Tokyo2020 Açılış Töreni'nde milli sporcularımızın yanındayız" mesajıyla bir fotoğraf paylaşarak milli sporculara destek verdi.TÜRKİYE'DEN 108 SPORCU MÜCADELE EDECEK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 18 branşta 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu temsil edecek. Türkiye atletizmde 25 sporcuyla, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.