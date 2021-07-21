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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak - Son Dakika

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak

21.07.2021 17:19
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 23 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek açılış töreninde Türk bayrağını kafilenin en genç kadın ve erkek sporcularının taşıyacağını belirtti.

Kasapoğlu açıklamasında, "Gençliğimiz en büyük hazinemiz. Ay-yıldızlı şanlı bayrağımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde kafilemizin en genç iki sporcusuna emanet. Merve ve Berke, bu gurur sizin; bu mutluluk hepimizin." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

Mehmet Kasapoğlu, Olimpiyat, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak - Son Dakika Spor


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