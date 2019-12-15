Tokyo Olimpiyat Stadı açıldı - Son Dakika
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Tokyo Olimpiyat Stadı açıldı

7 saat önce

Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış seremonilerinin yapılacağı stadyumun inşası tamamlandı.

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Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış seremonilerinin yapılacağı stadyumun inşası tamamlandı. Yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olan stat, içindeki "Gökyüzü Korusu" ile dikkat çekiyor.2020 Tokyo Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış seremonilerinin de yapılacağı Yeni Ulusal Stadyum, olimpiyat oyunlarının başlamasına 222 gün kala, Başbakan Şinzo Abe'nin katıldığı bir törenle resmen açıldı. Törende konuşan Abe, stadyumun ahşap bölümleri ve yapılan ağaçlandırmayı kastederek "Etrafına ve doğal çevreye çok iyi uyum sağlamış bir stat" ifadesini kullandı.


Tokyo Valisi Yuriko Koike de Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan stadyumda çok sayıda ağaç ve bitki bulunduğunu hatırlattı. Tokyo her ne kadar gökdelenleriyle dikkat çeken bir metropol olsa bile, parkları ve yeşil alanları ile de tanınıyor. Stadyumun tasarımında da doğayla iç içe olan kentin bu özelliğine vurgu yapılmak istendiği belirtiliyor.


Tokyo manzaralı yürüyüş yolu


Stadyumun "Gökyüzü Korusu" adı verilen beşinci katında 850 metrelik bir yürüyüş yolu bulunuyor. Cadde seviyesinden yaklaşık 30 metre yükseklikteki bu yol çok sayıda bank, çiçek ve ağaçla donatıldı.


Hükümet bünyesindeki Japon Spor Konseyi'in sözcüsü Makoto Sato, Olimpiyatlar'dan sonra etkinlik olmayan günlerde halka açık olacağını duyurduğu Tokyo manzaralı yürüyüş yolu için, "Dört mevsimi de vurgulamak istedik. Böylece insanlar tüm yıl boyunca buranın keyfine varabilirler" ifadesini kullandı.


Yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olan stadyumun mevcut kapasitesi 68 bin. Ancak bu kapasitenin daha sonra 80 bine çıkarılması mümkün.


21 Aralık'ta, eski Dünya Şampiyonu atlet Usain Bolt'un da katılacağı bir gösteri yarışı ile sportif açılışı da yapılacak olan stadyumdaki ilk resmi etkinlik, Japonya 1. Futbol Ligi şampiyonunun belirleneceği karşılaşma olacak. İmparatorluk Kupası'nın sahibi, 1 Ocak 2020'de Yeni Ulusal Stadyum'da oynanacak maçla belli olacak.


İstanbul'u elemişti


2020 Yaz Olimpiyatları'nın düzenleneceği kentin belirlenmesi için gerçekleştirilen oylama Eylül 2013'te yapılmış ve aday kentler arasında son tura Tokyo ve İstanbul kalmıştı. Son turdaki oylamayı kazanansa Tokyo olmuştu.


Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:53 
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