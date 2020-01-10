Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi

Tokyo'daki olimpiyat köyünde çevre dostu sert kartondan yapılan yatakların kullanılacağının duyurulmasının ardından bazı sporcular çekincelerini dile getirmişti.

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılacak olan geri dönüştürülebilen sert karton yatakların, sporcuların partnerleriyle seks yaparken kırılmayacağı garantisi verildi.

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