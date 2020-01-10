Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi - Son Dakika Dünya

Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi

6 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılacak olan geri dönüştürülebilen sert karton yatakların, sporcuların partnerleriyle seks yaparken kırılmayacağı garantisi verildi. Yatakları üreten firma Airweave, bazaların 200 kilo ağırlığa dayanıklı olduğunu açıkladı

Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılacak olan geri dönüştürülebilen sert karton yatakların, sporcuların partnerleriyle seks yaparken kırılmayacağı garantisi verildi.


Tokyo'daki olimpiyat köyünde çevre dostu sert kartondan yapılan yatakların kullanılacağının duyurulmasının ardından bazı sporcular çekincelerini dile getirmişti.

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Japonya, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:36 
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