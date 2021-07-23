Tokyo Olimpiyatları muhteşem törenle açıldı! Bayrağımızı Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

206 ÜLKE, 11 BİN SPORCU

206 ülkeden 11 binden fazla sporcunun yarışacağı dev organizasyona Türkiye 108 sporcu ile katılıyor.

339 MADALYA DAĞITILACAK

Sporcular müsabakalarda toplam 339 madalya için mücadele edecek. Dağıtılacak madalyalar geri dönüşüm ile üretilirken, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı.

MALİYETİ 26 MİLYAR EURO

Organizasyonun Tokyo'ya maliyetinin 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı oyunları olduğu belirtiliyor.

BAYRAĞIMIZI YÜZÜCÜLERİMİZ TAŞIDI

Milli kafilemiz Tokyo 2020 açılış törenindeki geçişini tamamladı. Bayrağımızı milli yüzücülerimiz Berke Saka ve Merve Tuncel taşıdı.