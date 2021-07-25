Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e çıktı - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 133'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı. Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi. Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı. Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

Son Dakika

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü

Fırat Kalkanı bölgesinde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı

Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı

Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti