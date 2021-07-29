Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı - Son Dakika

Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Japonya 'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.

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