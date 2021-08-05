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Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı

05.08.2021 07:16
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı, System.String[]

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 353'e yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 353'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 31 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 31 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 16 sözleşmeli çalışan, 7 resmi yetkili, 3 medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 353'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

2020 Tokyo Olimpiyatları, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı - Son Dakika


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