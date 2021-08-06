Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı - Son Dakika

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 382'ye çıktı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Japonya 'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 382'ye yükseldi.

İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?