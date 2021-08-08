Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 430'a çıktı - Son Dakika

CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti