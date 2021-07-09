Tokyo Olimpiyatları'na korona virüs engeli - Son Dakika

Japonya'da bu ay başlaması beklenen olimpiyatların korona virüs salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette seyircisiz olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, organizatörler ve hükümetin dün aldığı seyircisiz olimpiyat kararının detayları netleşmeye başladı. Oyunların Tokyo ayağının kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde de müsabakalara yerel seyirci kabul edilmeyeceği açıklandı. Tokyo Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara ise sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 10 bin yerel izleyicinin alınacağını ifade etti.

Marukawa, oyunların Ibaraki eyaletindeki ayağına ise yalnızca bilet tahsis edilen okul çocuklarının kabul edileceğini açıkladı. Hokkaido eyaletindeki müsabakalar hakkındaki seyirci kararının ise önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

"Çok üzgünüm"

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Covid-19 enfeksiyonlarının yayılışı karşısında oyunların birçok kısıtlama altında oynanacak olmasını "çok üzücü" olarak nitelerken, "Bilet sahipleri ve müsabakaları dört gözle bekleyen bölge sakinleri için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk vurgusu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ise erteleme kararından bu yana gereken sorumluluğu gösterdiklerini belirterek, "Bugün de gereken sorumluluğu göstereceğiz. Japon halkı ve tüm katılımcılar için Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi adına gereken her türlü önlemi destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

OHAL kararı alınmıştı

Japonya'da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine dün sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edileceğini açıklamıştı. Uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı bildirilmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 814 bin 533'e ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 933 olmuştu. - TOKYO