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GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada - Son Dakika

GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada

14.06.2021 11:19

Küçük yaşlarda başladığı halterde çok sayıda derecesi bulunan 24 yaşındaki milli sporcu Ferdi Hardal, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak istiyor.

Küçük yaşlarda başladığı halterde çok sayıda derecesi bulunan 24 yaşındaki milli sporcu Ferdi Hardal, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak istiyor.

Tokat'ta ortaokul 8. sınıf eğitimi sırasında fiziksel avantajlarından dolayı 2010'da spora teşvik edilen Hardal, dünya şampiyonu halterci Mete Binay'la bir araya getirildi. Binay'ın koparma hareketini beğenmesi üzerine haltere yoğunlaşan Hardal, Tokat'taki Sporcu Eğitim Merkezi'nde ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmaya başladı.

2013'te Litvanya'da aldığı Avrupa başarısının ardından Gaziantep'teki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) gelen ve burada çalışmalarını sürdüren Ferdi Hardal, halterde şu ana kadar katıldığı 29 ulusal ve 17 uluslararası müsabakada önemli derecelere imza attı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Nisan 2021'de düzenlenen ve 61 kilodan katıldığı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 130, silkmede ise 157 kilo kaldırarak toplamda 287 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanan Hardal, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na bilet aldı.

Şehitkamil ilçesindeki Karacaoğlan Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni de olan Hardal, olimpiyatta İstiklal Marşı'nı dinletmeyi ve Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Ferdi Hardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu Mete Binay ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ifade etti.

Ortaokul eğitimi alırken Mete Binay ile bir araya geldiğini aktaran Hardal, "İlk gittiğimde Mete Binay, koparma hareketini yapmamı söylemişti. Yaptığımda ise 3 yıllık sporculardan daha iyi olduğumu ve ilerde dünya şampiyonu olabileceğimi söylemişti." dedi.

Hardal, Binay'ın sözlerinin ardından kendisine öz güven geldiğini vurgulayarak, Binay'ın yanı sıra antrenörleri Gökhan Alpak ve milli halterci Bünyamin Sezer'in katkılarıyla belli bir seviyeye geldiğini anlattı.

Daha sonra Gaziantep'teki TOHM'a gelerek, antrenör Mehmet Doğan'la çalışmaya başladığını söyleyen Hardal, şöyle devam etti:

"İlk uluslararası derecem, 2013'te Litvanya'daki şampiyonada Yıldızlar Avrupa 3'üncüsü oldum. Sonrasında 2014'te Gençler Avrupa 3'üncüsü, 2016'da Gençler Avrupa 2'ncisi, 2018'de 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldum. İlk büyükler madalyamı 2019'da Gürcistan'daki şampiyonada ikinci olarak aldım. Nisan 2021'de ise Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladım."

Hardal, 2018'den itibaren olimpiyatlar için yoğun şekilde hazırlandığını ve Rusya'da elde ettiği dereceyle olimpiyatlara kota kazanmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

"Bayrağımızı göndere çekmek istiyorum"

Olimpiyatlara emeklerinin ve çabalarının karşılığını almak için gideceklerini aktaran Hardal, şunları kaydetti:

"Rusya'daki Avrupa Halter Şampiyonası bizim için çok değerliydi. Gaziantep'teki ailem ve kızımdan ayrı yaklaşık 7,5 ay gecemi gündüzüme kattım. Sonuçta ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek içindi. Aslında ayrı kalmaya değiyordu. Çünkü olimpiyat heyecanı hiç tatmadım, bunu gerçekten çok istiyorum. Ülkem için de çok istiyorum. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun sevindirdiği gibi ben de halkımı çok sevindirmek istiyorum. O yüzden her zaman her daim çalışmaya devam edeceğim. Olimpiyatlarda madalya alıp İstiklal Marşı'mızı en içten şekilde okumak istiyorum. Bayrağımızı göndere çekmek istiyorum."

Ayrıca ASKİ Spor Kulübü sporcusu olan Hardal, hoca ve antrenörlerinin üzerinde büyük emeklerinin bulunduğunu ve minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada
GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada

Mete Binay, Olimpiyat, Rusya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada - Son Dakika Spor


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