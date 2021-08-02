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Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı

02.08.2021 10:29

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, ülkeye giriş yaptı. Mete Gazoz'u, Spor Bakanlığı yetkilileri, Olimpiyat Komitesi yetkilileri ve Okçuluk Federasyonu temsilcileri, sabah saatlerinde havalimanında Mete Gazoz'u karşıladı. Mete, "Bu madalyayı tek başına kazanmadım. Arkamdaki herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak yangın felaketleri yaşayan ülkemize bir nebze olsun tebessüm ettiren Mete Gazoz, havalimanında en iyi şekilde karşılandı.

Mete, yurda iner inmez şu açıklamayı yaptı:

"SADECE MADALYAYI TEMSİL EDİYORUM"

. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak 2 gün önce tarihimizin ilk madalyasını aldık ve bu madalya 'Altın madalya' oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamdaki herkese destekleri için teşekkür ediyorum.

Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, yurda dönüşünde çiçeklerle karşılandı

"ÇOK ŞEY FEDA ETTİK"

Bu başarıyı elde etmek için gereken her şeyi yaptık. Belki haddinden daha fazla antrenman yaptık. Çok fazla şeyi feda ettik. Ama bu altın madalyayı boynumuza taktıktan sonra bunların hiçbir önemi kalmadı. Çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki bu altın madalya için 5 sene boyunca inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk.

"TAKIMCA KATILMAK İSTİYORUZ"

Bir sonraki olimpiyatlar 3 yıl sonra olacak ve biz oraya altın madalyası olan bir takım olarak hazırlanacağız. Bu kez 2 kişi değil, 3 erkek ve 3 kadından oluşan takımla katılmak istiyoruz. 1 hafta boyunca bu madalyanın tadını çıkaracağız.

Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, yurda dönüşünde çiçeklerle karşılandı

"HERKES ŞAMPİYON OLABİLİR"

Ben keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Rol model bir simge olmak için yaşım çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu henüz hiçbir şey. Benden küçük arkadaşlarıma sadece tavsiye verebilirim. Antrenmanlarını aksatmasınlar, pes etmesinler. Herkes şampiyon olabilir, neden olmasın. Çok mutluyum. Boynumdaki altın madalyadan ziyade, küçük kardeşlerime örnek olabilmek benim için daha önemli.

"MİLYONLARCA KEZ ATTIM"

Ben orada 1 kez ok atmış gibi görünüyorum ama 5 yıl boyunca ben o oku yüzbinlerce, milyonlarca attım. Uyurken bile kafamda kuruyordum, finale çıktığımı ve o oku attığımı düşündüm hep. Önümüzdeki 1 hafta yoğun şekilde kutlamalar devam edecektir ama antrenmanlara başlamam gerekiyor. 1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve bu kez Olimpiyat Şampiyonu olarak katılacağım. Şampiyon olmamış gibi antrenmanlarıma devam etmem gerekiyor."

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı

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Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı - Son Dakika Spor


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