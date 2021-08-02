Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın güreşinde ilk kez bir sporcumuz madalya aldı. Olimpiyatlar'ın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.