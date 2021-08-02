Üye Girişi
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti

02.08.2021 15:48

Tokyo Olimpiyatları'nda milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Kırgız Alperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Yasemin bu başarısıyla kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın güreşinde ilk kez bir sporcumuz madalya aldı. Olimpiyatlar'ın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti

Bronz Madalya, Milli Güreşçi, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 16:05 Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 15:53 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler 15:46 Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu 15:42 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 15:01 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı 14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı 14:26 THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık 14:15 MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti         
16:08
Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak         
15:56
60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu 60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu         
15:51
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü         
15:42
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış         
14:59
Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu         
14:31
A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı         
14:22
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak         
14:15
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 16:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement