Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Japonya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları'nda 18 kişinin daha Covid-19'a yakalanmasıyla oyunlarla ilişkili vakaların sayısı 294'e yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 23 Temmuz'da yoğun salgın önleme tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları'nda görevli 18 kişinin daha Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Biri yabancı sporcular arasından olmak üzere bugün teyit edilen 18 yeni vaka dev spor organizasyonuyla ilişkili vakaların toplamını 294'e taşıdı. Covid-19'a yakalanan sporcu ve personelin karantinaya alındığı belirtildi.

Öte yandan, vaka sayılarında son günlerde artış yaşanan ülkede bugün doğrulanan 12 bin 17 yeni Covid-19 vakası Japonya geneli bilançoyu da 957 bin 698'a yükseltti. Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, ölü sayısı da 15 bin 232'ye ulaştı.

EVDE TEDAVİ UYGULANACAK

Artan vaka sayıları karşısında sağlık sisteminde yaşanabilecek olası bir tıkanma hükümeti alarma geçirdi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ciddi semptomları olmayan veya ciddi semptomlar geliştirme riski bulunmayan korona virüs hastalarından evde tedavi olmalarının isteneceğini açıkladı. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura ise sağlık sistemindeki olası tıkanıklığı önlemenin kritik vakalar için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Tamura, hükümetin iyileşme sürecini evde geçirecek hastaları izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için gerekli sistemi oluşturacağını da sözlerine ekledi.

(Burak Ersoy/İHA)