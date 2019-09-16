Son Dakika Haberleri: "Tokyo Olimpiyatları'nda daha iyi başarılara imza atacağız"
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"Tokyo Olimpiyatları'nda daha iyi başarılara imza atacağız"

58 dakika önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'dan düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda üçüncü olan Cenk İldem, gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda da güzel başarılara imza atacaklarını söyledi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'dan düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda üçüncü olan Cenk İldem, gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda da güzel başarılara imza atacaklarını söyledi.

Milli güreşçi Cenk İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2 yıldır şampiyonalara katılamadığını belirterek, "O gece dün gibi aklımda. Bir daha yürüyebilecek miyim, spor yapabilecek miyim diye düşündüm." dedi.

Sakatlanmasına rağmen, şampiyona için çok çalıştığını ve son bir yılda zor bir zamanlar geçirdiğini ifade eden Cenk, "Hedefim final yapmaktı. Ona göre hazırlandım, çok mutluyum. Madalya almayı özlemiştim." diye konuştu.

Cenk İldem, madalyanın devamının 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda geleceğini söyleyerek, "Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bize inanmaya devam etsinler. Tokyo Olimpiyatları'nda daha iyi başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk İldem, Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek, bronz madalya kazandı. Cenk İldem, ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını da aldı.

Kazakistan, Cenk İldem, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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