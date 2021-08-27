Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk madalyamızı aldık.
Para judo erkekler 60 kiloda mücadele eden milli judocumuz Recep Çiftçi, Venezuela'dan Marcos Dennis Blanco'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Recep Çiftçi zaferin ardından, "2 aylık bebeğime bir söz vermiştim. Önce bayrağımız için, sonra onun için savaşacağımı söylemiştim. Söylediğimi yaptım. Ülkeme bir bronz madalya kazandırdım. Çok mutluyum" diye konuştu.
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