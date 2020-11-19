Tokyo Olimpiyatları'nda sosyal mesafe tedbiri gündemde - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda sosyal mesafe tedbiri gündemde

19.11.2020 09:14
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Tokyo Olimpiyatları'nın organizatörleri, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında sporcuların olimpiyat köyündeki kalış sürelerinin sınırlandırılabileceğini ve sosyal mesafe kuralları uygulanacağını duyurdu.

Tokyo Olimpiyatları'nın organizatörleri, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında sporcuların olimpiyat köyündeki kalış sürelerinin sınırlandırılabileceğini ve sosyal mesafe kuralları uygulanacağını duyurdu.

Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın salgına rağmen planlandığı şekilde gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından organizasyonun çatı kuruluşlarının temsilcileri ortak bir basın toplantısı düzenledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Tokyo Organizasyon Komitesi yöneticilerinin 3 gün süren bir proje incelemesinin ardından gerçekleştirdiği toplantıda dev organizasyonda alınacak Covid-19 tedbirleri kamuoyuyla paylaşıldı.

"ÖNCELİK GÜVENLİK"

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi CEO'su Toshiro Muto, önlemler konusundaki istişarelere devam edeceklerini ve etkinliğin en güvenli şekilde gerçekleşmesine odaklanacaklarını söyledi. IOC, IPC ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin sporcular ve onlarla teması olacak kişilerden 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymalarını istemeyi planladığını kaydeden Muto, atletlerin Olimpiyat Köyü'ndeki kalış sürelerinin de olası enfeksiyon riskini önlemek adına sınırlandırılabileceğini ifade etti.

"UZUN SÜRE KALMAK SORUN TEŞKİL EDER"

Muto'nun sözünü ettiği uygulamanın hayata geçirilebileceğinin sinyalini veren IOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates ise, "Olimpiyat Köyü'nde daha uzun süre kalmak sorun potansiyelini artırır" ifadelerini kullandı. Sporcuların kalacağı söz konusu tesisin organizasyondaki en güvenli yer olması gerektiğinin altını çizen Coates, atlet sayısının ise azalmayacağını ifade etti.

IPC Başkanı Andrew Parsons da sporcuların organizatörler tarafından belirlenen talimatlara ve yönergelere uyacağından kesinlikle emin olduğunu dile getirdi.

PLANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Geçtiğimiz hafta Japonya'ya gelen IOC Başkanı Bach, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile birlikte 2021'e ertelenen dev organizasyonun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini doğrulamıştı. Tokyo Valisi Yuriko Koike ve Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile de görüşen Bach, olimpik tesislerde incelemelerde bulunmuştu.

Rekor vaka sayısı endişeye neden oldu

Olimpiyatların 2021'de yapılacağına dair açıklamanın hemen ardından dün Tokyo'da 493 vaka ile rekor sayıda Covid-19 vakası tespit edilmiş, Japonya genelindeki günlük vaka sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 189'a ulaşmıştı.

GÖZLER 2021'DE

Geçtiğimiz Mart ayında dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelenmesi konusunda mutabakata varan Bach, etkinliğin 23 Temmuz'da başlayacağını açıklamıştı. Paralimpik Oyunları'nın yeni açılış tarihi ise 24 Ağustos olarak duyurulmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Tokyo Olimpiyatları'nda sosyal mesafe tedbiri gündemde

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokyo Olimpiyatları'nda sosyal mesafe tedbiri gündemde - Son Dakika


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