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Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların yatak odasına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların yatak odasına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu

19.07.2021 09:49

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan sporcuların cinsel ilişkiye girmemeleri için ilginç bir yönteme başvuruldu. Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sporcuların odalarına "antiseks yataklar" konuldu. Yataklar, iki kişi aynı anda oturduğu zaman çökecek şekilde yapıldı.

23 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlar öncesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilginç bir önlem alındı.

ÜZERİNDE İKİ KİŞİ OLURSA ÇÖKECEK

Hürriyet'ten Ertuğrul Güneş'in haberine göre, Tokyo Olimpiyatları organizasyon komitesi, Olimpiyat köyünde sporcuların kaldığı odalara konan yataklar, iki kişi aynı anda oturduğu zaman çökecek şekilde yapıldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların yatak odasına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu

YATAK TEK KİŞİLİK TASARLANDI

Virüsün bulaşmasını engellemek için her türlü yolu deneyen organizasyon komitesi, sporcuların Olimpiyat Köyü'nde cinsel ilişkiye girmelerini engellemek için yataklar kartondan yapıldı ve iki kişi yatağa çıktığı zaman çökecek şekilde tasarlandı.

YATAĞIN ÜSTÜNE ÇIKIP DENEDİ

Bununla beraber Büyük Britanyalı cimnastikçi Rhys Mcclenaghan, yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların cinsel birlikteliği engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı. 2008 Pekin'de altın madalya kazanan ABD'li ünlü kadın kaleci Hope Solo, "Sporcular olimpiyat köyünün her yerinde cinsel ilişkiye giriyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

MADALYALARI KENDİLERİ TAKACAK

Öte yandan, organizasyon adına başka önlemler de alındı. Salgın önlemleri kapsamında yapılacak oyunlarda, finalde ilk 3'e giren sporculara tören sırasında madalyaları, önceki oyunlardaki gibi görevlilerce boyunlarına takılarak verilmeyecek. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendiler boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sporcular da törende zorunlu maske takacak.

GÜNLÜK KORONA TESTİ YAPILACAK

Organizasyondaki görevliler, çalışma alanları dahil olmak üzere sporcularla 2 metrelik mesafede kalacak. Bu kişiler ayrıca aksi belirtilmedikçe yemeklerini tek başlarına veya diğerlerinden 2 metre uzakta yiyecek. Müsabakalarda yer alacak sporcular ve yakınlarındaki herkes günlük olarak Covid-19 testi yaptıracak.

SEYİRCİ YASAĞI

Ayrıca Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ne veya bir organizasyon alanına her girildiğinden kişinin ateşi kontrol edilecek. Semptomları olanların girişine izin verilmeyecek. Covid-19 önlemleri kapsamında oyunlara ülke dışından herhangi bir seyirci alınmayacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların yatak odasına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu

Tokyo Olimpiyatları, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların yatak odasına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu - Son Dakika Dünya


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