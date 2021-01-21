Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Japonya hükümetine maliyeti belli oldu - Son Dakika

Japonya hükümetinin, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için yaptığı toplam masrafın en az 3.76 milyar doları bulacağı açıklandı.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili iptal ya da yeniden ertelemeye dair tartışmalar sürerken, dev organizasyonun Japonya hükümetine toplam maliyeti belli oldu. Hükümetin oyunlar için harcadığı toplam rakamın 3.76 milyar doları aşacağı belirtildi. Söz konusu tutarın Tokyo'nun ev sahibi şehir olarak seçildiği 2013 ile önümüzdeki Nisan ayında başlayacak olan 2021 mali yılı arasındaki dönemi kapsadığı ifade edilirken, erteleme masrafları için bütçeye eklenen 781 milyon doların da toplam tutara dahil olduğu kaydedildi.

Öte yandan harcamalar arasında sporcu eğitim programları için ayrılan 1.2 milyar dolar, güvenlik için ayrılan 517 milyon dolar ve Ulusal Stadyum inşaatı için ayrılan 499 milyon dolar gibi masraf kalemlerinin de yer aldığı açıklandı.

SUGA: "HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga dün alt meclis toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin dev organizasyona dair hazırlıkları sürdürdüğünü söylemiş, etkinliğin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer paydaşlarla korona virüse yönelik önlemler üzerinde çalışıldığını sözlerine eklemişti.

GÖZLER TAKVİME ÇEVRİLDİ

Geçen yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Yeni takvime göre, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Organizasyonun geleceği ile ilgili kararın Nisan ayında netleşmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)