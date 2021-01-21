Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Japonya hükümetine maliyeti belli oldu - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Japonya hükümetine maliyeti belli oldu

21.01.2021 12:47
Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Japonya hükümetine maliyeti belli oldu, System.String[]

Japonya hükümetinin, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için yaptığı toplam masrafın en az 3.76 milyar doları bulacağı açıklandı.

Japonya hükümetinin, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için yaptığı toplam masrafın en az 3.76 milyar doları bulacağı açıklandı.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili iptal ya da yeniden ertelemeye dair tartışmalar sürerken, dev organizasyonun Japonya hükümetine toplam maliyeti belli oldu. Hükümetin oyunlar için harcadığı toplam rakamın 3.76 milyar doları aşacağı belirtildi. Söz konusu tutarın Tokyo'nun ev sahibi şehir olarak seçildiği 2013 ile önümüzdeki Nisan ayında başlayacak olan 2021 mali yılı arasındaki dönemi kapsadığı ifade edilirken, erteleme masrafları için bütçeye eklenen 781 milyon doların da toplam tutara dahil olduğu kaydedildi.

Öte yandan harcamalar arasında sporcu eğitim programları için ayrılan 1.2 milyar dolar, güvenlik için ayrılan 517 milyon dolar ve Ulusal Stadyum inşaatı için ayrılan 499 milyon dolar gibi masraf kalemlerinin de yer aldığı açıklandı.

SUGA: "HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga dün alt meclis toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin dev organizasyona dair hazırlıkları sürdürdüğünü söylemiş, etkinliğin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer paydaşlarla korona virüse yönelik önlemler üzerinde çalışıldığını sözlerine eklemişti.

GÖZLER TAKVİME ÇEVRİLDİ

Geçen yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Yeni takvime göre, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Organizasyonun geleceği ile ilgili kararın Nisan ayında netleşmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Koronavirüs, Japonya, oyunlar, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Japonya hükümetine maliyeti belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum         
10:52
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 13:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Japonya hükümetine maliyeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei